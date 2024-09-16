نتنياهو يستعد لإقالة وزير جيش الاحتلال، وساعر البديل المنتظر
قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية، إن مفاوضات جرت الليلة الماضية لإضافة جدعون ساعر لـ حكومة الاحتلال في أسرع وقت.
من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء قوله إن بنيامين نتنياهو يستعد لإقالة وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت خلال وقت قصير وساعر مرشح لخلافته.
وفي هذا السياق نقلت "‘إسرائيل اليوم" عن مصادر في حزب الليكود أنه إذا أقال نتنياهو جالانت فإن ساعر مستعد للدخول خلال ساعة.
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