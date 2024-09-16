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خارج الحدود

الحكومة العراقية تكشف حقيقة افتتاح مكاتب لحماس والحوثي في بغداد

العراق
العراق

 كشفت الحكومة العراقية، حقيقة التقارير الأمريكية التي تحدثت عن فتح مكتب لجماعة أنصار الله اليمنية، وحركة حماس الفلسطينية في بغداد، مؤكدة أن "هذه الأنباء غير دقيقة".

وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في تصريحات لقناة "الحدث"، إن "الحديث عن مكتب للحوثي (عبد الملك زعيم جماعة أنصار الله اليمنية) و"حماس" في بغداد، محاولة للضغط على الحكومة".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، تقريرا أمس الأحد، قالت فيه إن "حركة حماس وجماعة "أنصار الله" اليمنية، اعتُبرتا في الماضي عدوا، لكنهما حصلتا على استقبال حار في العراق، حيث فتحت كل منهما مكتبا لها في العاصمة العراقية، ما يكشف عن رغبة إيران في بناء كتلتها الإقليمية".


وبحسب الإعلام الأمريكي، "لا توجد علامة على بوابة المكتب السياسي لحركة حماس في بغداد، وعنوانها سر يحافظ عليه، ونفس الأمر ينطبق على "أنصار الله"، التي يبعد مكتبها مسافة قصيرة بالسيارة".

 

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الحكومة العراقية حماس الحوثى بغداد

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