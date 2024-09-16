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خارج الحدود

يديعوت أحرونوت: توقعات بتقديم الولايات المتحدة مقترحًا لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

غزة , فيتو
غزة , فيتو

قالت مصادر إنها تتوقع أن يقدم الأمريكيين هذا الأسبوع مقترح وساطة جديد، في محاولة أخرى لإنقاذ صفقة التبادل لوقف الحرب في غزة.

 ووفقًا لمصادر مطلعة قال تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت “إذا كانت حماس مرنة حقًا بشأن مطالبها، فإن الأمريكيين سيقدمون اقتراحًا للوساطة وسيطالبون إسرائيل أيضًا بتقديم تنازلات”.

تضيف الصحيفة" أن المفهوم في إسرائيل هو أن واشنطن لم تقرر بعد ما إذا كانت ستطرح اقتراحها ومتى، ويبدو أنها تخشى أن يؤدي الاقتراح في هذه اللحظة إلى انفجار. ولذلك يفضل الأمركيون محاولة ممارسة الضغط وإيجاد مقترح يسمح بتقدم المفاوضات، بدلًا من رفضه من أحد الطرفين أو كليهما".

وقال مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية في نهاية الأسبوع "أشك في أن الأمريكيين سيقدمون عرضا في النهاية".

ومن المتوقع أن يزيد الأمريكيون ضغوطهم بشأن قضيتين: عدم الانجرار إلى حملة عسكرية واسعة النطاق في الشمال مع لبنان، والموافقة على صفقة التبادل.

وأضاف المسؤول: "السنوار ليس لديه مصلحة حاليًا في الصفقة ويبني على الضغوط التي تمارس على إسرائيل على الساحة الدولية".

من ناحية أخرى، قال أسامة حمدان، المسؤول الكبير في حماس، أن زعيم رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار "سيبعث قريبا برسالة إلى الشعب الفلسطيني والعالم".

وقد نقلت إسرائيل للأمريكيين رسالة مفادها أن عليهم أن يتفاهموا مع مصر وقطر. ولم تستخدم قطر بعد الأدوات التي يمكنها استخدامها ضد حماس.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل إنه إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع مصر بشأن تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، فسيكون من الصعب على حماس "تسلق الشجرة" وأيضا طرفا في الحدث. نحن بحاجة إلى جعل مصر وسطاء وليس أولئك الذين ينحازون إلى أحد الجانبين، لأنهم لا يريدوننا في فيلادلفيا أيضًا".

في الأسبوع الماضي، وعد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، بتقديم مقترح جديد لصفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة قريبًا.

يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعرقل أي صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب على لمصالحة الشخصية وخوفا من المحاسبة على إخفاقات 7 أكتوبر وما تلاها من حرب غزة.

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