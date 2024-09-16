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لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

مغامر يمشي على الحبال،
مغامر يمشي على الحبال، فيتو

 نجح مغامر يهوى المشي على الحبال المشدودة، في العبور من قارة آسيا إلى قارة أوروبا بأول تجربة من نوعها لهواة المشي غير الاعتيادي.

 المشي على الحبال المشدودة 

 وتمكن جان روز، القادم من إستونيا، من إنجاز مغامرته بنجاح في مدينة إسطنبول التي تقع بين قارتي آسيا وأوروبا، عندما عبر مضيق "البوسفور" الذي يفصل القارتين عن بعضهما البعض.

واحتاج روز لنحو 47 دقيقة من المشي على حبل طوله 1074 مترًا، وعلى ارتفاع 165 مترًا عن سطح البحر.

وربط منظمو المغامرة، الحبل الطويل في أعلى حاملتي جسر "شهداء 15 يوليو" الذي يربط شطري المدينة.

مغامرة المشي علي الحبال تخطف الأنظار 

وخطف المغامر الأنظار خلال سيره الهادئ والمتزن على الحبل طوال فترة المشي، بينما تجمع سكان من المدنية وسياح،   على جانبي المضيق لتوثيق المغامرة الفريدة.

وربط المغامر جان روز نفسه بحبل أمان إضافي تحسبًا لأي خطأ أو ظروف طارئة، فيما كان جو المنطقة هادئًا في ساعات الغروب بعد نهار ماطر.

ووثق مصورو وكالات الأنباء، وبينها وكالة "الأناضول" الرسمية، عبور المغامر بين القارتين عبر العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تناقلها مدونو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ونُظِّمَت المغامرة بموافقة وتنسيق مع عدة جهات حكومية في إسطنبول، بينها وزارة النقل والبنية التحتية والمديرية العامة للطرق السريعة.

 

مدينة اسطنبول قارة أوروبا مضيق البوسفور قارة أسيا

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