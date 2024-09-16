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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بقتل طليقته في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس عاطل متهم بقتل طليقته في منطقة المرج بسبب رفضها العودة إلى عصمته مرة أخرى، 45 يوما على ذمة التحقيق.

وتلقت مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبإجراء التحريات وسماع الشهود تبين أن طليق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة انتقاما منها لرفضها العودة إلى عصمته مرة أخرى.

وأضافت التحريات أن المتهم اختبأ لطليقته أعلى سطح العقار الذي تسكنه وما أن شاهدها تدخل الشقة حتى باغتها بطعنات متفرقة أسقطها غارقة في دمائها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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محكمة شمال القاهرة منطقة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

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