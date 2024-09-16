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خارج الحدود

للمرة الثالثة في أسبوع، جماعة الحوثي تسقط مسيرة أمريكية فوق ذمار

يحيي سريع
يحيي سريع

 أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "MQ-9" في سماء محافظة ذمار، هي الثالثة خلال أسبوع، بحسب بيان  للجماعة.

 

الحوثي ينجح في إسقاط مسيرة أمريكية 

 وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة، في تصريح له، إن "المسيرة الأمريكية كانت تنفذ مهام عدائية في أجواء محافظة ذمار"، مؤكدًا أن قواته "ستواصل التصدي للعدوان الأمريكي البريطاني وتحركاته المعادية".

ولفت إلى أن هذه هي "المسيرة العاشرة من هذا النوع التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة"، حسب تعبيره.

وشدد بيان الجماعة على أن عملياتها "لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".

وكان عبد الملك الحوثي قد توعد، أمس الأحد، باستمرار العمليات العسكرية ضد إسرائيل، قائلًا إن "القادم أعظم"، وفق تعبيره.

وفي أول تعليق له على الهجوم الصاروخي الذي نفذته الحوثي على إسرائيل، أمس الأحد، قال إن "عمليتنا ضد إسرائيل تم تنفيذها بصاروخ ذي تقنية عالية تجاوز منظومات العدو، وبلغ مسافة 2040 كلم"، بحسب قوله. 

 

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جماعة الحوثى فتح فلسطين مسي رة أمريكية محافظة ذمار

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