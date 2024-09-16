للمرة الثالثة في أسبوع، جماعة الحوثي تسقط مسيرة أمريكية فوق ذمار
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "MQ-9" في سماء محافظة ذمار، هي الثالثة خلال أسبوع، بحسب بيان للجماعة.
الحوثي ينجح في إسقاط مسيرة أمريكية
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة، في تصريح له، إن "المسيرة الأمريكية كانت تنفذ مهام عدائية في أجواء محافظة ذمار"، مؤكدًا أن قواته "ستواصل التصدي للعدوان الأمريكي البريطاني وتحركاته المعادية".
ولفت إلى أن هذه هي "المسيرة العاشرة من هذا النوع التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة"، حسب تعبيره.
وشدد بيان الجماعة على أن عملياتها "لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".
وكان عبد الملك الحوثي قد توعد، أمس الأحد، باستمرار العمليات العسكرية ضد إسرائيل، قائلًا إن "القادم أعظم"، وفق تعبيره.
وفي أول تعليق له على الهجوم الصاروخي الذي نفذته الحوثي على إسرائيل، أمس الأحد، قال إن "عمليتنا ضد إسرائيل تم تنفيذها بصاروخ ذي تقنية عالية تجاوز منظومات العدو، وبلغ مسافة 2040 كلم"، بحسب قوله.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.