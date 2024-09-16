المتهم باغتصاب فتاة معاقة بالمطرية: «كنت فاكرها مش هتعرف ايه اللي بيحصل»

أدلى شاب متهم باستدراج فتاة معاقة ذهنيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج على مدار أسبوعين داخل شقة بدائرة القسم باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية.

وخلال التحقيقات أقر المتهم بالواقعة وقال إنه ترصد المجني عليها وقرر استدراجها وممارسة العلاقة المحرمة معها على مدار أسبوعين، ظنا منه أنها لن تتحدث ولن تفهم ما يحدث معها.

وأضاف المتهم:"كانت ساعة شيطان ومقدرتش أمسك نفسي وقررت أعمل كده عشان ظروف خاصة بيا".

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مدرس بغياب نجلته طالبة عمرها 13 سنة، تعانى من تأخر ذهني لمدة أسبوعين وعودتها للمنزل.

وأضاف الأب فى بلاغه أن ابنته أخبرته باعتداء عامل فى منتصف العقد الثالث من العمر عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج بشقته على مدار الأسبوعين.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.