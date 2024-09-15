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حوادث

22 سبتمبر، جلسة استئناف الطفل المتهم بدهس آخر على حكم حبسه عامين

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

حددت محكمة جنح مستأنف الطفل 22 سبتمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من الطفل المتهم بدهس طفل آخر في حادث سير بدائرة قسم شرطة المقطم، على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس عامين وغرامة 30 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بوقوع حادث سير حال قيادة المتهم الطفل -15 سنة- لمركبة، ويسير بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم؛ نتج عنه إصابة طفل -9 سنوات- بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهم الطفل فأقر بارتكابه الحادث، وأضاف أن والده هو من مكنه من قيادة السيارة.

وأضاف الطفل المتهم أنه كان ذاهبا لشراء دواء لوالده، ولم يكن يقصد صدم الطفل المجني عليه، وباستجواب والد الطفل أكد صحة قيادة ابنه للمركبة محل الحادث.

وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصور- قُدم من أهل المجني عليه - تبين قيادة الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل المجني عليه.

وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.

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محكمة جنح مستانف الطفل قسم شرطة المقطم النيابة العامة

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