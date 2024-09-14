السبت 14 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

قبل تناول حلوى المولد، احذر هذه الأضرار

حلوى المولد
حلوى المولد

طرق تناول حلوى المولد مع تجنب أضرارها،  دائما يقترن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مصر بتناول حلوى المولد بمختلف أنواعها، والتي تكون غنية بالسكر والمكسرات. 

 

ورغم أن هذه الحلويات لذيذة ومحببة لدى الكثيرين، إلا أن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يسبب مشكلات صحية، لا سيما للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في السكر أو الوزن. 
 


نصائح لتناول حلوى المولد النبوي بأقل الأضرار الصحية

فوائد حلوى المولد

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن حلوى المولد النبوي تُعد جزءًا مميزًا من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العزيزة، ولكن تناولها يجب أن يكون بحذر واعتدال لتجنب الأضرار الصحية.

 

وأضافت الدكتورة مروة، أنه لابد من التركيز على الأصناف المفيدة مثل الحمصية والسمسمية والملبن بالمكسرات، بينما يجب تجنب الحلويات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر مثل الملبن السادة والعروسة السكرية. 

وأوضحت الدكتورة مروة، أن حلوى المولد تحتوي على نسب عالية من السكر، وهو المكون الرئيسي في معظمها، وتناول كميات كبيرة من السكر قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، وزيادة الوزن، ومشاكل في الأسنان. 

لذلك، فإن الاعتدال في تناول هذه الحلويات هو المفتاح للحفاظ على صحة جيدة.

لذلك يجب عدم تناول أكثر من قطعة أو قطعتين في اليوم، ويفضل أن تكون ضمن إطار نظام غذائي متوازن يتضمن مصادر غنية بالألياف والبروتين.


الأصناف المفيدة من حلوى المولد النبوي

هناك بعض الأصناف التي يمكن أن تكون أقل ضررًا على الصحة، خاصة إذا تم تناولها بكميات معتدلة. هذه الأصناف تشمل:

 

- الحمصية والفولية:
  تعتبر الحمصية والفولية من الأصناف التي تحتوي على المكسرات والبقوليات مثل الحمص والفول السوداني.
هذه المكونات غنية بالبروتينات والألياف، وتعد أكثر فائدة مقارنةً بالحلويات التي تعتمد فقط على السكر. 
الفول السوداني، على سبيل المثال، يحتوي على دهون صحية تساعد في خفض مستويات الكولسترول وتحسين صحة القلب، إلا أن الحذر واجب من السكر المضاف بكميات كبيرة.

- السمسمية:
  السمسمية تعتمد على السمسم، وهو مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى احتوائه على الألياف والبروتينات.
السمسمية تحتوي على كمية أقل نسبيًا من السكر مقارنة بالأصناف الأخرى، مما يجعلها خيارًا أكثر صحية إذا تم تناولها باعتدال.

 

- الملبن بالمكسرات:
  يعد الملبن المحشو بالمكسرات مثل الجوز أو اللوز خيارًا جيدًا نسبيًا، حيث أن المكسرات تضيف قيمة غذائية للحلوى. اللوز والجوز غنية بالدهون الصحية والألياف، مما يساعد في تقليل امتصاص السكر في الجسم.

 

الأصناف الضارة من حلوى المولد النبوي

أضرار الإفراط في حلوى المولد

- الملبن السادة:
  الملبن السادة هو عبارة عن كتلة من السكر والنشا، ويعتبر من أقل الأصناف فائدة لأنه يحتوي على كمية عالية من السكر ولا يقدم أي قيمة غذائية تذكر. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

 

- السمسمية والفولية المحلاة بشكل زائد:
  رغم أن السمسمية والفولية قد تكون صحية في صورتها الطبيعية، إلا أن بعض الأنواع تحتوي على كميات كبيرة من السكر المحلى، مما يجعلها ضارة إذا تم تناولها بكثرة.

 

- العروسة والحصان السكرية:
  هذه الحلوى التي تصنع على هيئة أشكال عرائس وأحصنة تُعد من أكثر الأصناف ضررًا، حيث تتكون من السكر الصافي المُشكل دون أي قيمة غذائية. تناولها لا يقدم أي فائدة صحية بل يزيد من مخاطر ارتفاع السكر في الدم وزيادة الوزن.

 

نصائح لتناول حلوى المولد النبوي بشكل صحي

 

- التحكم في الكميات: يفضل تناول قطع صغيرة من الحلوى بدلًا من تناول كميات كبيرة. على سبيل المثال، قطعة صغيرة من الفولية أو السمسمية يمكن أن تكون كافية لإشباع الرغبة في تناول الحلوى دون الإفراط في السكر.

 

- تناول الحلويات مع مصادر غنية بالألياف: يمكن تناول الحلوى بعد وجبة تحتوي على خضروات أو فواكه غنية بالألياف، مما يساعد في تقليل امتصاص السكر في الجسم.

 

- شرب الماء بعد تناول الحلوى: شرب الماء بعد تناول الحلوى يساعد في تقليل آثار السكر على الأسنان، ويحسن عملية الهضم.

- تجنب الحلويات الصناعية: يفضل الابتعاد عن الحلويات التي تحتوي على ملونات صناعية أو مكونات غير طبيعية، مثل العروسة والحصان السكرية.

 

- توزيع الحلويات على مدار اليوم: بدلًا من تناول كمية كبيرة دفعة واحدة، يمكن تقسيمها على وجبات صغيرة على مدار اليوم للحفاظ على مستويات سكر الدم مستقرة.

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