حملات تفتيش مكثفة على أماكن تصنيع وتخزين وبيع حلوى المولد النبوي.. الصحة تناشد المواطنين بعدم شراء المنتجات مجهولة المصدر.. وضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية

بالتزامن مع موسم المولد النبوي، كثفت وزارة الصحة والسكان، حملات التفتيش على أماكن بيع حلوى المولد.

المرور على 1820 منشأة غذائية

وأعلنت المرور على 1820 منشأة غذائية، خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 25 أغسطس الماضي حتى منتصف سبتمبر الجاري، ضمن الحملات الإستباقية التي تنفذها الوزارة على أماكن تصنيع وتخزين وبيع حلوى المولد النبوي الشريف، والمنشآت الغذائية المختلفة.

سحب عدد 1240 عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة لتحليلها

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه خلال المرور تم سحب عدد 1240 عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة لتحليلها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء والمشروبات التي تُقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

من جانبه، أشار الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، إلى أن فرق مراقبة الأغذية قامت بتحرير عدد 2054 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها، ومنها نقص بعض الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، وعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بأماكن تداول الغذاء، منوها ً إلى مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعدد 323 منشأة غذائية تدار بدون ترخيص أو بها مصدر تلوث.

استخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية

وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء

وأهابت وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين عدم شراء حلوى مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح للتغلب على الشراهة لتناول الحلويات.

الرغبة المتزايدة فى تناول الحلويات

وقال معهد التغذية إنه يشعر الكثير بالرغبة المتزايدة فى تناول الحلويات وخاصة فى المواسم التى تكون فيها متاحة بكميات كبيرة مثل حلاوة المولد النبوي لذلك يجب عند الشعور بالنهم وبالرغبة الشديدة فى تناول الحلويات شرب كوبا او كوبين من الماء والانتظار 20 دقيقة قبل البدء فى تناول الحلوى وستزول رغبة أكل الحلوى.

ممارسة المشي نصف ساعة يوميا

ونصح معهد التغذية بأهمية ممارسة المشى نصف ساعة يوميا حيث يحمي من زيادة الوزن ويمكن تناول قطعة متوسطة من حلاوة المولد دون أن يفسد النظام الغذائى، وخاصة أن كان الإنسان يتبع برنامجا غذائيا لخفض الوزن.

وأكد معهد التغذية أنه مع ممارسة المشى ساعة يوميا يمكن فقدان بعض الوزن على الرغم من تناول قطعة متوسطة الحجم 40 جم.

احتساب عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها قطع الحلوى

وأضاف المعهد القومي للتغذية أنه يجب احتساب عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها قطع الحلوى واحتسابها من السعرات الحرارية اليومية.

وأكد معهد التغذية أن زيادة الوزن تحدث فقط عندما تزيد السعرات الحرارية اليومية التي يتم تناولها عن الحد اليومي للجسم عندها تتحول الطاقة الزائدة من السعرات إلى دهون تتراكم ووزن زائد.

السعرات الحرارية في النوجة واللديدة

وقال معهد التغذية إن كل ١٠٠ جرام من النوجة تحتوى على ٣٩٨ سعرًا حراريًّا، بينما اللديدة تحتوى كل ١٠٠ جرام على ٥٣٦ سعرًا حراريًّا