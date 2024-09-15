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رياضة

الدوري الإنجليزي، التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من لقاء آرسنال وتوتنهام

آرسنال
آرسنال

تعادل فريق أرسنال مع نظيره فريق توتنهام، سلبيا في الشوط الأول في ديربي شمال لندن الذي يجمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه ارسنال فريق توتنهام ضمن منافسات  الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي علي ملعب توتنهام هوتسبير. 

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد آرسنال

توتنهام

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي.

الوسط: جونسون - بينتانكور - ماديسون - كولوسيفسكي.

الهجوم: سولانكي - سون.

آرسنال

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

الوسط: جورجينيو - بارتي - هافيرتز.

الهجوم: ساكا - تروسارد - سترلينج.  

تاريخ مواجهات ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام 

وسبق أن لعب آرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن في 185 مباراة سابقة، فاز خلالها آرسنال في 77 بينما فاز توتنهام في 58 وتعادلا في 55.

وسجل توتنهام 248 هدفا في مرمى آرسنال بينما سجل الأخير 283 هدفا في الدربي.

ترتيب توتنهام وأرسنال 

ويحتل أرسنال  المركز السادس برصيد 7 نقاط، في حين أن توتنهام لديه 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

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