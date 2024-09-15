الدوري الإنجليزي، تشكيل آرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن

يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره فريق توتنهام، في ديربي شمال لندن اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد آرسنال

توتنهام

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي.

الوسط: جونسون - بينتانكور - ماديسون - كولوسيفسكي.

الهجوم: سولانكي - سون.

آرسنال

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

الوسط: جورجينيو - بارتي - هافيرتز.

الهجوم: ساكا - تروسارد - سترلينج. لمباراة

تاريخ مواجهات ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام

وسبق أن لعب آرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن في 185 مباراة سابقة، فاز خلالها آرسنال في 77 بينما فاز توتنهام في 58 وتعادلا في 55.

وسجل توتنهام 248 هدفا في مرمى آرسنال بينما سجل الأخير 283 هدفا في الدربي.

موعد مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الانجليزي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وأرسنال

وتذاع مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل أرسنال حاليًا المركز السادس برصيد 7 نقاط، في حين أن توتنهام لديه 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتعادل آرسنال في مباراة الجولة الماضية مع برايتون بهدف لمثله، في حين سقط توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.