المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة باب الشعرية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام 3 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 2 متر وبعمق 5 متر بالمخزن المُشار إليه.
واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل المخزن بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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