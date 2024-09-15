المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة باب الشعرية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام 3 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 2 متر وبعمق 5 متر بالمخزن المُشار إليه.

واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل المخزن بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.