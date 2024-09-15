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خارج الحدود

بايدن: نمر بلحظة نادرة وهاريس ستكون أول رئيسة أمريكية

بايدن وهاريس، فيتو
بايدن وهاريس، فيتو

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن تفوز مرشحة الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، ضد منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن، بحسب وسائل إعلام أمريكية، إن "هاريس ستصبح أول سيدة تتولى الرئاسة في الولايات المتحدة، والحزب الديمقراطي سيفوز بأغلبية مجلس النواب".

وأضاف: "المرحلة التي نمر بها تمثل لحظة نادرة في التاريخ حيث يحدد القرار الذي نتخذه مصير أمتنا والعالم لعقود"، ووصف بايدن الرئاسة السابقة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بأنها "فاشلة"، قائلًا: إنها أدت إلى تآكل الثقة بالديمقراطية.

 وأكد بايدن ضرورة الحفاظ على الديموقراطية الأمريكية، حيث قال: "يجب أن نحافظ على ديمقراطيتنا وأن نتحدث ضد الأكاذيب والكراهية التي تروى من أجل السلطة والربح".

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