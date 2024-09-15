قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم

حرب غزة ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حسبما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في عدة مناطق منها.

غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلق مساء أمس السبت، قنابل ضوئية علي شمال غزة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 4 إصابات ثلاثة منهم لأطفال في غارة إسرائيلية على محيط بلدة الكواخ شرقي لبنان.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بشن جيش الاحتلال غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "نحن بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".