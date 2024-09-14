أخبار الرياضة اليوم: الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب الأهلي.. استقالة جديدة تضرب مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.. الزمالك يحقق فوزا ثمينا على الشرطة الكيني

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك الصفقة الجديدة للفريق الاول لكرة القدم بالأبيض السنغالي سيدي ندياي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلن عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خسر فريق نيس أمام مارسيليا بهدفين دون رد في مباراة الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل مارسيليا هدفه في الدقيقة 40 عن طريق مباي قبل أن يضيف هنريك الهدف الثاني للفريق.

اقترب نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع محمد مغربي لاعب الأهلي الشاب، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فاز فريق الزمالك على نظيره (الشرطة الكيني) بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، باستقالة من منصبه إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، تم تعيينه كلجنة مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، قبل أن يتقدم عمرو صلاح باستقالته، لتصبح الاستقالة الثانية خلال أسبوع بعد كرام كردي عضو مجلس الإدارة.

المنتخب الأولمبي، سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على لاعبي المنتخب الأولمبي، وأعضاء الجهاز الفني من المصريين، بسبب تأخر اتحاد الكرة في صرف مستحقاتهم المالية ومكافآت الفريق بعد الحصول على المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

أعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن ارتياحه بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد في مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

دوري القسم الثاني، ينطلق يوم الأربعاء، 9 أكتوبر المقبل، مواجهات دوري القسم الثاني “ب” بمباريات مجموعتي بحري، فيما تنطلق مباريات مجموعتي القاهرة يوم 10 أكتوبر، ومجموعتي الصعيد 11 أكتوبر المقبل.

فاز فريق نوتنجهام فورست على نظيره ليفربول بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعد خسارة اليوم هي الأولى لليفربول في الدوري الإنجليزي ليحتل الفريق المركز الثاني، برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب المسابقة.

أعلن نادي قطر القطري في بيان رسمي استبعاد المحترف المصري أحمد عبد القادر من قائمة الفريق المشاركة في مباراته أمام الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري القطري.

وأكد نادي قطر في بيانه رسمي أن استبعاد أحمد عبد القادر جاء بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المران الختامي للفريق استعدادا للمباراة.