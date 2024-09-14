محمد عبد المنعم يشارك في خسارة نيس أمام مارسيليا بثنائية

خسر فريق نيس أمام مارسيليا بهدفين دون رد في مباراة الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل مارسيليا هدفه في الدقيقة 40 عن طريق مباي قبل أن يضيف هنريك الهدف الثاني للفريق.

وأعلن المدرب الفرنسي فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، تشكيل الفريق في مباراة أولمبيك مارسيليا، حيث ظهر النجم محمد عبد المنعم في تشكيل نيس الأساسي في مباراة الفريق أمام أولمبيك مارسيليا.

وتعد هذه المشاركة الثانية على التوالي لمحمد عبد المنعم، بعد مشاركته في المباراة الأولى له ضد أنجيه.

قائمة نيس في مباراة أولمبيك مارسيليا

وجاءت القائمة التي أعلن عنها مدرب فريق نيس الفرنسي على الشكل التالي:

حراسة المرمى: بولكا - دوبيبه - بولهندي.

الدفاع: محمد عبد المنعم - عبدي - بارد - دانتي - كلاوس - لوشيه - ميندي.

الوسط: كامارا - يوسف ندايشيميي - بابلو روزاريو - ندومبيلي.

خط الهجوم: بوجا - بوانينسي - تشو - ديوب - جيساند - موكوكو - أوراكبو.

وظهر عبد المنعم في المؤتمر الخاص به الخميس، حيث تحدث اللاعب عن العديد من الأمور التي تخض رحيله إلى فرنسا، قائلًا: سعيد بالأجواء في فرنسا، والناس بتتعامل معايا كويس منذ وصولي إلى فريق نيس.

وكان عبد المنعم قد انتقل إلى نيس في الميركاتو الصيفي، قادمًا من النادي الأهلي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ يزيد على 4 ملايين يورو.

وجاءت مشاركة عبد المنعم بعد طرد الوافد الجديد المدافع الكندي بومبيتو في المباراة الماضية ضد أنجيه، لذا من المنتظر أن يشارك عبد المنعم أساسيًا بجوار كانتي في خط دفاع الفريق.