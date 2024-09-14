الزمالك يحقق فوزا ثمينا على الشرطة الكيني خارج الديار (فيديو وصور)

فاز فريق الزمالك على نظيره (الشرطة الكيني) بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز عبد الله السعيد هدف الزمالك في مرمى فريق الشرطة الكيني، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق تصويبة قوية صنعها له أحمد سيد زيزو.

تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكيني

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ونقلت مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.