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رياضة

ضمن صفقة مروان عطية، الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب الأهلي

مروان عطية
مروان عطية

اقترب نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع محمد مغربي لاعب الأهلي الشاب، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلعب مغربي في مركز المساك ويبلغ من العمر 23 عاما، وخرج فترة إعارة إلى تيبليسي التشيكي في الانتقالات الشتوية عام 2022، قبل أن يلعب معارا في الموسم الماضي مع نادي سموحة.

واتفق مسئولو الاتحاد مع الأهلي على التعاقد مع مغربي ضمن باقي صفقة انتقال مروان عطية إلى القلعة الحمراء، الذي انضم للقلعة الحمراء في شتاء 2023 مقابل 25 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود والحصول على نسبة 15% من إعادة البيع في المستقبل.

وكان الاتفاق يقتضي إعارة لاعب آخر، لكن لم يحصل زعيم الثغر على لاعب آخر وقتها، وقرر الآن الحصول على مغربي، الذي قضى الموسم الماضي معارا في نادي سموحة.

كما أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد رسميا مع فادي فريد مهاجم نادي سموحة لتعزيز صفوف زعيم الثغر خلال الموسم الجديد.

ووقع المهاجم صاحب الـ 27 عاما علي عقود انضمامه لزعيم الثغر لمدة ثلاث سنوات بصفة نهائية بعد إنهاء كافة الأمور التعاقدية مع فريق سموحة.

الاتحاد السكندري يضم محمود متولي في صفقة انتقال حر

وأعلن نادي الاتحاد السكندري، رسميا، عن تعاقده مع محمود متولي، مدافع النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

ووقع محمود متولي علي عقود انضمامه للاتحاد السكندري لمدة موسمين وذلك في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع النادي الأهلي.

الاتحاد السكندري يضم فادي فريد لاعب سموحة

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