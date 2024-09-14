استبعاد أحمد عبد القادر من مباراة قطر والأهلي

أعلن نادي قطر القطري في بيان رسمي استبعاد المحترف المصري أحمد عبد القادر من قائمة الفريق المشاركة في مباراته أمام الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري القطري.

وأكد نادي قطر في بيانه رسمي أن استبعاد أحمد عبد القادر جاء بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المران الختامي للفريق استعدادا للمباراة.

وأشار النادي في بيانه، إلى أن اللاعب سوف يخضع لكافة الفحوصات اللازمة لتحديد نوع الإصابة والخطية العلاجية للاعب.

موعد مباراة الأهلي وقطر

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة السادسة علي ملعب خليفة الدولي في الجولة الرابعة من الدوري القطري.