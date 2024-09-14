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رياضة

الزمالك يقدم لاعبه السنغالي سيدي ندياي للجمهور (فيديو)

السنغالي سيدي ندياي
السنغالي سيدي ندياي

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك الصفقة الجديدة للفريق الاول لكرة القدم بالأبيض السنغالي سيدي ندياي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلن عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولمشاهدة فيديو تقدم سيدي ندياي اضغط هنا.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته في الفترة الماضية.

الزمالك يتعاقد مع محمد حمدي 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوميز يوافق على ضم محمد حمدي 

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

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