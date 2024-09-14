نوتنجهام فورست يفوز على ليفربول بهدف في الدوري الإنجليزي (صور)

فاز فريق نوتنجهام فورست على نظيره ليفربول بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعد خسارة اليوم هي الأولى لليفربول في الدوري الإنجليزي ليحتل الفريق المركز الثاني، برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب المسابقة.

وكان ليفربول حقق الفوز في أول 3 جولات ضد إيبسويتش تاون، برينتفورد ومانشستر يونايتد.

بينما يمتلك نوتينجهام فورست 8 نقاط ويحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي.

ولم يشهد الشوط الأول فرصا محققة للتسجيل من جانب الطرفين بخلاف تصويبة لويس دياز التي ارتطمت في القائم.

وفي الشوط الثاني بدأ ليفربول بشكل مختلف عن اداء الشوط الأول وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 52 ولكن تصدى حارس نوتينجهام لتصويبته.

وفي الدقيقة 55 كاد نوتنجهام أن يسجل هدف التقدم على عكس سير اللقاء ولكن تصدى أليسون لتصويبة كريس وود.

وفي الدقيقة 60 أجرى أرني سلوت 3 تبديلات بخروج ماك أليستر ودياز وجوتا ونزول داروين نونيز وبرادلي وجاكبو.

وفي الدقيقة 72 سجل أودوي الهدف الأول لـ نوتنجهام فورست في شباك ليفربول.

وبعد تسجيل الهدف تراجع نوتنجهام للخلف وترك الكرة لفريق ليفربول.

تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرج، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا.