الجيش الأمريكي يطور قاعدة ومرافق تخزين عسكرية جنوبي إسرائيل

يعكف الجيش الأمريكي على تطوير وتحديث قاعدة عسكرية تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، لجعلها قادرة على استقبال طائرات شحن أمريكية الصنع لتزويد مقاتلات حربية بالوقود جوًا، وذلك بحسب وثائق تعاقدات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حصل عليها موقع “ذا انترسبت”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن الجيش الأمريكي عن حزمة أسلحة بمليارات الدولارات لفائدة إسرائيل من بينها صواريخ، وقنابل، وغيرها من الأسلحة.

ويعمل الجيش الأمريكي على تشييد منشآت جديدة وتحديث أخرى قائمة، بينها حظائر إضافية ومستودعات ومرافق تخزين في قاعدة عسكرية تقع جنوبي إسرائيل، بموجب عقد يعود لعام 2022 وتصل قيمته إلى ما يقارب مليار دولار، تزود من خلاله شركة “بوينغ” الاحتلال الإسرائيلي بأربع طائرات من طراز “كيه سي-46 بيغاسوس” العسكرية التي ستُسلَّم أواخر عام 2026.

واقتناء الطائرات الأربع نُظر إليه باعتباره مؤشرًا على تصميم إسرائيل على الرفع من قدراتها لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وطائرة “كيه سي-46 بيغاسوس”، هي النموذج الأحدث من طائرات الشحن المصممة لنقل المعدات العسكرية وللتزويد بالوقود جوًا، وتصنعها بوينغ لفائدة سلاح الجو الأميركي من أجل استبدال “كيه سي -135”.

وبالنسبة إلى إسرائيل، ستعوض الطائرات الجديدة “بوينغ 707” لنقل الركاب التي جرى تعديلها ويستخدمها جيش الاحتلال في الوقت الراهن من أجل تزويد مقاتلاته الحربية بالوقود جوًا.

ووافقت الولايات المتحدة الأميركية في أغسطس الماضي على إمكانية بيع إسرائيل طائرات مقاتلة وعتاد عسكري بقيمة تزيد على 20 مليار دولار.