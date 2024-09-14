السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

قمة مدريد تدعو لانسحاب إسرائيل من غزة وتنفيذ حل الدولتين

قمة مدريد تدعو لانسحاب
قمة مدريد تدعو لانسحاب إسرائيل من غزة

 اجتمع وزراء دول إسلامية وأوروبية ومسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في العاصمة الإسبانية مدريد، لمناقشة سبل التحرك نحو حل "الدولتين" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ودعا الاجتماع الوزاري حول  القضية الفلسطينية، الذي انعقد بمدريد، جميع الأطراف وأعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسّع حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، وذلك على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 26 سبتمبر الجاري.

وحذر الاجتماع، في البيان الختامي، من "التصعيد الخطير في الضفة الغربية"، وطالب "بتنفيذ وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين"، كما استنكر الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية والمستوطنات وعمليات التهجير القسري وعدّها "تقويضًا للسلم والأمن الدوليين".

وطالب بتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الاستقرار والأمن والسلام والتعاون، كما طالب بالتنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها ومن بينها مبادرة السلام العربية.

وأكد الاجتماع على عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. 

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد كتب على منصة "إكس": "معا، نريد تحديد الإجراءات الملموسة، التي ستمكننا من إحراز تقدم نحو هذا الهدف".

واعترفت إسبانيا والنرويج وآيرلندا رسميًا، في 28 مايو الماضي، بدولة فلسطينية موحدة، تضم قطاع غزة والضفة الغربية وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وبذالك أصبح عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي تعترف بالدولة الفلسطينية 146 دولة من إجمالي 193 دولة.

 

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إسرائيل حل الدولتين قمة مدريد العاصمة الاسبانية مسؤول الشؤون الخارجية وزراء دول إسلامية

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