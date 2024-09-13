السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

انفجار سيارة قرب مركز شرطة إسرائيلي في عكا

انفجار سيارة قرب
انفجار سيارة قرب مركز شرطة إسرائيلي في عكا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن سيارة انفجرت قرب مركز الشرطة الإسرائيلية في مدينة عكا، ولم تعلن الشرطة عن وجود ضحايا أو مصابين حتى الآن.

انفجار سيارة في عكا 

وفي شهر أغسطس الماضي، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية أن أعمدة الدخان تتصاعد من موقع عسكري في الخليج بين عكا وحيفا، وتحدثت عن سماع دوي انفجارات في حيفا.

وأوضحت الصحيفة أن قصفا من حزب الله اللبناني استهدف استهدف منشأة عسكرية شمال لإسرائيل بين عكا ونهاريا، أسفر عن إصابة شخصين وتضرر سيارة وممتلكات خاصة بالمواطنين.

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تفاصيل إصابة إسرائيليين وتصاعد الدخان بموقع عسكري بين عكا وحيفا

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عكا حزب الله إسرائيل

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