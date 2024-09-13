قتيل و4 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، سقوط قتيل و4 جرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة الأحمدية جنوبي لبنان .

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض هدف جوي عبر الحدود من لبنان، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في جنوب بيروت.

اعتراض هدف جوي عبر الحدود من لبنان

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه بعد إطلاق صفارات الإنذار للطائرات المعادية بين الساعة 14:22 والساعة 14:29 في منطقة الجليل الغربي، تم تحديد هدف جوي مشبوه يعبر من لبنان ويسقط في المنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".