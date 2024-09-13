الجمعة 13 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي أطلق من لبنان

الحدود الإسرائيلية
الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فيتو

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي اعتراض هدف جوي عبر الحدود من لبنان حسبما أفادت شبكة “روسيا اليوم" بسماع دوي صفارات الإنذار في جنوب لبنان.

 اعتراض هدف جوي عبر الحدود من لبنان

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه بعد إطلاق صفارات الإنذار للطائرات المعادية بين الساعة 14:22 والساعة 14:29 في منطقة الجليل الغربي، تم تحديد هدف جوي مشبوه يعبر من لبنان ويسقط في المنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف: "بعد إطلاق صفارات الإنذار عند الساعة 14:47 في منطقة زرعيت والشوميرا، نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر الحدود من لبنان، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

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