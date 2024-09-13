شاهد، هدف تريزيجيه في مرمى الشحانية

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفه الأول رفقة فريق الريان في مرمى الشحانية في الدقيقة 5 من المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري القطري على أرضية استاد أحمد بن علي المونديالي، في الأسبوع الرابع من الدوري القطري.

وتقدم فريق الريان بهدفين مقابل لا شيء حتى الآن أمام فريق الشحانية.

رااااااااااااااااائع.. في مباراته الأولى! ❤️‍🔥



لم يحتاج تريزيجيه سوى 5 دقائق فقط لتسجيل هدف الريان الأول في شباك الشحانية بالدوري القطري 🇶🇦🇪🇬



هدف جميل جدًا بتعليق جميل من خليل البلوشي.pic.twitter.com/Y8s6i1kXDc — عمرو (@bt3) September 13, 2024

ويشهد تشكيل الريان اليوم أمام الشحانية تواجد اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيا.

تشكيل الريان أمام الشحانية في الدوري القطري

حراسة المرمى: سامي حبيب.

خط الدفاع: حازم أحمد - جوليان دي سارت - ديفيد جارسيا - عبد العزيم حاتم.

خط الوسط: روجر جيديس - عادل بدر - تياجو مينديز.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، جابرييل بيريرا، أندريه أمارو.