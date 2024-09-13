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رياضة

تريزيجيه يقود هجوم الريان ضد الشحانية في الدوري القطري

تريزيجيه
تريزيجيه

أعلن بويا أسباجي المدير الفني لفريق الريان، عن تشكيل لاعبيه لمواجهة الشحانية، التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري القطري على أرضية استاد أحمد بن علي المونديالي، في الأسبوع الرابع من الدوري القطري.

ويشهد تشكيل الريان اليوم أمام الشحانية تواجد اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيا.

تشكيل الريان أمام الشحانية في الدوري القطري

حراسة المرمى: سامي حبيب.

خط الدفاع: حازم أحمد - جوليان دي سارت - ديفيد جارسيا - عبد العزيم حاتم.

خط الوسط: روجر جيديس - عادل بدر - تياجو مينديز.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، جابرييل بيريرا، أندريه أمارو.

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