تريزيجيه يقود هجوم الريان ضد الشحانية في الدوري القطري
أعلن بويا أسباجي المدير الفني لفريق الريان، عن تشكيل لاعبيه لمواجهة الشحانية، التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري القطري على أرضية استاد أحمد بن علي المونديالي، في الأسبوع الرابع من الدوري القطري.
ويشهد تشكيل الريان اليوم أمام الشحانية تواجد اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيا.
تشكيل الريان أمام الشحانية في الدوري القطري
حراسة المرمى: سامي حبيب.
خط الدفاع: حازم أحمد - جوليان دي سارت - ديفيد جارسيا - عبد العزيم حاتم.
خط الوسط: روجر جيديس - عادل بدر - تياجو مينديز.
خط الهجوم: محمود تريزيجيه، جابرييل بيريرا، أندريه أمارو.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.