مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا
ذكرت صحيفة Trouw، في تقرير لها، أن الباحثين في هولندا تمكنوا لأول مرة استنادا إلى نتائج تحليل مياه الصرف الصحي من رسم خريطة تعاطي المخدرات، بما فيها الكوكاين والأمفيتامين والإكستاسي.
تجارة المخدرات في هولندا تحقق أرقام قياسية
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الهولنديين ينفقون سنويا ما لا يقل عن 903 ملايين يورو على شراء المخدرات، بحسب دراسة أجراها فريق من العلماء الهولنديين.
وتمكن الباحثون لأول مرة من رسم خريطة لتعاطي المخدرات في هولندا بما فيها الكوكايين والأمفيتامين والإكستاسي، استنادا إلى نتائج تحليل مياه الصرف الصحي خلال أعوام 2015-2022، في 30 محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي في هولندا منتشرة في المناطق الحضرية والريفية. ومن ثم قارن الباحثون كمية هذه المواد بمتوسط أسعارها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.