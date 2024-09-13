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مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

مخدرات، فيتو
مخدرات، فيتو

ذكرت صحيفة Trouw، في تقرير لها، أن الباحثين في هولندا تمكنوا لأول مرة استنادا إلى نتائج تحليل مياه الصرف الصحي من رسم خريطة تعاطي المخدرات، بما فيها الكوكاين والأمفيتامين والإكستاسي.

تجارة المخدرات في هولندا تحقق أرقام قياسية 

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الهولنديين ينفقون سنويا ما لا يقل عن 903 ملايين يورو على شراء المخدرات، بحسب دراسة أجراها فريق من العلماء الهولنديين.


 وتمكن الباحثون لأول مرة من رسم خريطة لتعاطي المخدرات في هولندا بما فيها الكوكايين والأمفيتامين والإكستاسي، استنادا إلى نتائج تحليل مياه الصرف الصحي خلال أعوام 2015-2022، في 30 محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي في هولندا منتشرة في المناطق الحضرية والريفية. ومن ثم قارن الباحثون كمية هذه المواد بمتوسط أسعارها.

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