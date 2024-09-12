الخميس 12 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المخدرات والأسلحة النارية

محاكمة المتهمين،
محاكمة المتهمين، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابي عثر بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري بالجيزة، للمحاكمة الجنائية، بمحاكمتهم على التهم المنسوبة إليهم.

البداية عندما تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الأجهزة الأمنية يفيد ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية "لـ4 منهم معلومات جنائية" بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاح بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,250 كيلو جرام لمخدر الآيس- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو كمية لمخدر الشابو - بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى- 4 خزينة وعدد من الطلقات- ميزان حساس.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

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