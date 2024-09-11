الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بعد بريطانيا، هولندا تستدعي السفير الإيراني بسبب أزمة الصواريخ

وزير خارجية هولندا
وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب، فيتو

استدعت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الأربعاء، السفير الإيراني لديها هادي فرجوند؛ بسبب إرسال صواريخ باليستية من طهران  إلى موسكو.

هولندا تستدعي السفير الإيراني

وكتب وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب، في منشور نشره على حساب عبر منصة "إكس"، "أن  هولندا تدين بشدة إرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا".

ووصف فيلدكامب تصدير الصواريخ إلى روسيا بأنه "تصعيد خطير ستكون له عواقب فورية على أمن أوروبا"، مشيرًا "لهذا السبب استُدعي السفير الإيراني في لاهاي إلى وزارة الخارجية".

وأعلن "أن أي دعم للعدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له تأثير معاكس تمامًا"، مؤكدًا أنه سيؤيد العقوبات الجديدة ضد إيران.

وقال فيلدكامب: إن هولندا تؤيد، بقوة، العقوبات الجديدة والقوية التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، الأربعاء، بأن وزارة الخارجية البريطانية، استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن علي متين فر بسبب ادعاءات الغرب بإرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا".

ونفت إيران، قيامها بإرسال صواريخ باليستية وأسلحة متطورة إلى روسيا لاستخدامها بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب أزمة الصواريخ

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