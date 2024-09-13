بدائل البيض في لانش بوكس المدرسة بعد ارتفاع أسعاره

مع اقتراب العام الدراسي الجديد تبدأ الأمهات فى ضبط ميزانية اللانش بوكس وسندوتشات المدرسة، وللأسف أصبحت معادلة صعبة فى وقتنا الحالى، لأن الأمهات يبحثن عن أفضل تغذية للطفل فى ظل ارتفاع الأسعار.

ويعتبر البيض من المكونات الأساسية لساندوتشات المدرسة فهو بروتين حيوان صحى يمد جسم الطفل بالعناصر الغذائية المهمة ولكن مع وصول سعر البيضة الواحدة إلى 8 جنيهات أصبح من الصعب توفير البيض فى سندوتشات المدرسة، خاصة إذا كان هناك أكثر من طفل فى الأسرة الواحدة.

بدائل صحية واقتصادية للبيض بعد غلاء أسعاره

ويقدم الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، بدائل صحية واقتصادية لساندويتشات البيض فى المدرسة بعد غلاء أسعاره، منها:-

الفول المدمس وهى ثقافة اندثرت حيث كانت تقدمه الأمهات قديما فى سندوتشات المدرسة وهو بروتين نباتى يمنح الشعور بالشبع ويمد الجسم بالطاقة ويمكن تحضيره بطرق ونكهات مختلفة يفضلها الطفل.

الجبن القريش بالطماطم وهى غنية بالبروتين الحيوانى والكالسيوم وفيتامين د ولها مذاق مميز ومن المهم تقديمها للطفل فى المدرسة فهى بديل صحي البيض.

ساندويتشات الجبن بالخيار فهى أيضا تحتوى على البروتين ولها مذاق مميز وتشجع الصغار على تناول الخضراوات.

تقديم كوب لبن حليب للطفل فى الصباح الباكر قبل ذهابه إلى المدرسة يمده بالبروتين الحيوانى والكالسيوم والدهون الصحية اللازمة وهى تغنى عن ساندويتشات البيض فى المدرسة.

ساندويتشات البطاطس المهروسة بإضافة الأعشاب المختلفة لها مصدر غنى بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وتمد الطفل بالطاقة وتحافظ على تركيزه أثناء اليوم الدراسي.

يمكن أيضا تقديم وجبة فطور خفيفة وصحية للطفل صباحا قبل الذهاب إلى المدرسة وتهى البليلة باللبن فهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها جسم الطفل وتقوى مناعته وتشعره بالشبع وتمده بالطاقة.

البيض

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية فى المدارس، منها:-

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الإنفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين، خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.