الجمعة 13 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 807 أحكام فى أسوان ودمياط

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

 شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن « أسوان – دمياط»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

حملة أمنية فى أسوان ودمياط 

 فى  أسوان؛ تم ضبط 3  قضايا اتجار فى المواد المخدرة  شملت (5,4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى" الهيروين –الشابو") بحوزة (3 متهمين "لــ 2 منهم معلومات جنائية")، و3 قطع سلاح نارى، وتنفيذ 807 أحكام قضائية متنوعة.
 

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وفى دمياط؛  تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية شملت (6,7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–12 كيلو جرام لمخدر البانجو–8,5كيلو جرام لمخدر الهيدرو -كمية لمخدر الهيروين)، و3 قطع سلاح نارى، عبارة عن (3 فرد محلى- عدد من الطلقات)، بحوزة (4متهمين"لـ3 منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار  العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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