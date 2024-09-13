قراران من النيابة بشأن العمارات المجاورة لعقار شبرا المنهار

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإخلاء العقارات المجاورة لعقار شبرا المنهار، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينتها وبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار في منطقة شبرا مصر، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتتمركز 5 سيارات إسعاف فى محيط موقع العقار المنهار والمكون من 4 طوابق فى منطقة شبرا لنقل أى مصابين أو ناجين من موقع الانهيار لأقرب مستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

واستعانت قوات الحماية المدنية بمعدات ثقيلة لإجراء عمليات البحث ورفع ركام عقار منهار مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا لتسهيل عمليات البحث عن أي ضحايا جراء الانهيار.

ونجحت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، فى انتشال 3 أشخاص مصابين من أسفل ركام العقار المنهار.

وتبين من التحريات والمعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق، على مساحة 180 مترا في شارع التاج رقم 13 أ- شبرا مصر.

انتشلت قوات الدفاع المدني، جثامين سيدتين وطفلة، ضحايا العقار المنهار بشارع شكلاني، في شبرا مصر بالقاهرة وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف للمستشفى العام بشبرا.



كما نفذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، عملية إخلاء 4 عقارات مجاورة للعقار رقم 13 الذي تعرض للانهيار بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة خشية تأثرها بالعقار المنهار، حتى يتم تشكيل لجنة هندسية لفحصها والتأكد من سلامتها.