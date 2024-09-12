أخبار الفن اليوم: الجونة السينمائي يتوسع في دعم المواهب الشابة.. تفاصيل فيلم المشروع لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري.. وأماكن عروض وحفلات مهرجان سماع للإنشاد

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، والتي نرصد أبرزها كالتالي:

تشهد الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تبدأ في 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر 2024، تطورا جديدا لـ«سيني جونة للمواهب الناشئة»، وهو الجانب المختص بتطوير المواهب الشابة والصاعدة ضمن فعاليات المهرجان.

ويتوسع البرنامج ليشمل عددا أكبر من المواهب ويصبح مظلة جامعة تضم جميع مبادرات المهرجان التي تدعم شباب صانعي الأفلام في مجالات التصوير والإخراج والإنتاج والتصميم وكافة الجوانب الفنية لعالم صناعة الأفلام، ويؤكد هذا التوسع على التزام مهرجان الجونة السينمائي بدعم الأجيال القادمة من صناع الأفلام والمبدعين من مصر والعالم العربي وإفريقيا.

وفي دورته الثانية، يعود برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، وهو أحد البرامج الرئيسية التي يفخر المهرجان بتنظيمها، ليدعو المئات من صناع الأفلام الشباب لحضور المهرجان والانغماس في كواليس صناعة السينما الإقليمية.

يستعد صناع وأبطال فيلم "المشروع" (اسم مؤقت) لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري، لانطلاق تصوير العمل خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

فيلم المشروع من إخراج بيتر ميمي، فيما تجري خلال الأيام الجارية وضع اللمسات النهائية على اختيار باقي طاقم وفريق العمل السينمائي المرتقب.

أيام قليلة وتنطلق فعاليات وحفلات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السابعة عشر.

وتقام ليالي مهرجان سماع الدولى فى دورته الجديدة التي تبدأ من 20 وحتى 26 سبتمبر الجاري خلال ثلاثة أماكن يوميا فى تمام الساعة الثامنة مساءّ، والأماكن هي: مسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية، بيت السناري، وقصر الأمير طاز، وبعيدا عن انطلاق ليالي المهرجان من قلب شارع المعز.

يعيش الفنان الشعبي، سعد الصغير، أصعب فترات حياته، خلال هذه الأيام، وذلك بعد أن تم القبض عليه في مطار القاهرة، بتهة تعاطي المخدرات، بعد العثور على بعض المواد المخدرة الحديثة.

في هذا السياق، حرص “الصغير”، على توجيه بعض الرسائل الخاصة لـ أسرته وإدارة أعماله، من أجل تدبير شئون فرقته الموسيقية، وبعض المنازل الذى يقوم بمساعدتها، شهريًا.

وقال المصدر لـ “فيتو”، إن سعد كان حريصا على توصية وجيه مدير أعماله، وزوج شقيقته، على إعطاء الأجر اليوم والشهري لبعض أفراد فرقته، مؤكدًا على متابعة جميع أفراد الفرقة.

انضم الفنان محمد ممدوح مؤخرا لطاقم عمل الجزء الثاني من فيلم هيبتا للمخرج هادي الباجوري، والذي أعلن منذ أيام قليلة عن انطلاق تصوير العمل الجديد، تمهيدا لعرضه في دور العرض السينمائي مطلع العام المقبل.

وبذلك يكتمل أبطال فيلم هيبتا 2، والذي فريق أبطاله كل من منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك.

فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

يخوض الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني القادم بعملين حيث تعاقد منذ أيام على بطولة مسلسل للعدالة وجه آخر، العمل الذي يخرجه إسلام خيري.

وجار ترشيح الفنانين المقرر مشاركتهم في العمل، والوقوف على الخطوط العريضة التى تسير عليها أحداثه.

وفي نفس السياق أنهى الفنان ياسر جلال تصوير ما يقرب من 90% من أحداث الجزء الثاني من مسلسل "جودر" الذى عرض الجزء الأول منه خلال السباق الرمضاني الماضي.

يستعد الفنان محمد سعد خلال الفترة المقبلة، للعودة إلى السينما من جديد بفيلم الدشاش بعد فترة غياب ليست قصيرة.

وكشف صناع فيلم الدشاش عن القائمة النهائية للأبطال وهما كالآتي محمد سعد وباسم سمرة، زينة، نسرين طافش محمد جمعة، راشوان توفيق بالإضافة إلى وليد فواز.

ويواصل محمد سعد وأبطال فيلم الدشاش إجراء البروفات الأخيرة قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

تبدأ watch it عرض فيلم السرب حصريا عبر منصتها الالكترونية وذلك ابتداء من يوم 19 سبتمبر الجاري، حيث روجت للفيلم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان فيلم السرب قد تم طرحه بالسينمات في شهر مايو الماضي وحقق نجاحا كبيرا وردود فعل إيجابية، كما تخطت إجمالي إيراداته بدور العرض السينمائي وقتها الـ 42 مليون جنيه.

يواصل الفنان باسم سمرة تصوير أحداث دوره في مسلسل “زمالك بولاق” بأحد الديكورات الشعبية الخاصة بالعمل.

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو إنه يجسد شخصية رجل يعيش في بولاق وله علاقات عديدة بكل أهالي المنطقة، مشيرا إلى أن العمل مختلف وجيد ويظهر خلاله بشخصية جديدة.

طرح فيلم "عاشق" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد أمس الأربعاء 11 سبتمبر بجميع دور العرض السينمائية المصرية.

الفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق مع الرومانسية، من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

واستطاع الفيلم أن يقتنص أمس في أول أيام عرض إجمالي إيرادات مليون و43 ألفا و626 جنيها.