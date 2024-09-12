التفاصيل الكاملة لفيلم محمد سعد الجديد «الدشاش»
يستعد الفنان محمد سعد خلال الفترة المقبلة، للعودة إلى السينما من جديد بفيلم الدشاش بعد فترة غياب ليست قصيرة.
فيلم محمد سعد
وكشف صناع فيلم الدشاش عن القائمة النهائية للأبطال وهما كالآتي محمد سعد وباسم سمرة، زينة، نسرين طافش محمد جمعة، راشوان توفيق بالإضافة إلى وليد فواز .
ويواصل محمد سعد وأبطال فيلم الدشاش إجراء البروفات الأخيرة قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.
فيلم محمد سعد الجديد كـ “الدشاش”، وينتمي للأجواء الكوميدية العائلية، من إنتاج محمد رشيدي وبتوقيع المخرج سامح عبد العزيز الذي تولى مسئولية إخراج فيلم محمد سعد عقب اعتذار المخرج وائل إحسان ومن تأليف جوزيف فوزي.
ويبدأ تصوير أول مشاهد فيلم الدشاش خلال شهر أكتوبر المقبل.
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