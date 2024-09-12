الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لفيلم محمد سعد الجديد «الدشاش»

محمد سعد، فيتو
محمد سعد، فيتو

يستعد الفنان محمد سعد خلال الفترة المقبلة، للعودة إلى السينما من جديد بفيلم الدشاش بعد فترة غياب ليست قصيرة.

 

فيلم محمد سعد 

وكشف صناع فيلم الدشاش عن القائمة النهائية للأبطال وهما كالآتي محمد سعد وباسم سمرة، زينة، نسرين طافش محمد جمعة، راشوان توفيق بالإضافة إلى وليد فواز .

ويواصل محمد سعد وأبطال فيلم الدشاش إجراء البروفات الأخيرة قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

 فيلم محمد سعد الجديد  كـ “الدشاش”، وينتمي للأجواء الكوميدية العائلية، من إنتاج محمد رشيدي وبتوقيع المخرج سامح عبد العزيز الذي تولى مسئولية إخراج فيلم محمد سعد عقب اعتذار المخرج وائل إحسان ومن تأليف جوزيف فوزي. 

ويبدأ تصوير أول مشاهد فيلم الدشاش  خلال شهر أكتوبر المقبل. 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد سعد فيلم محمد سعد الفنان محمد سعد فيلم الدشاش محمد سعد و زينة

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

سعر الكتكوت يرتفع 4 جنيهات في الأسواق

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

تنسيق المرحلة الثالثة 2024، قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدور الثاني

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية