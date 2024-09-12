رسائل سعد الصغير لـ أسرته من داخل محبسه

يعيش الفنان الشعبي، سعد الصغير، أصعب فترات حياته، خلال هذه الأيام، وذلك بعد أن تم القبض عليه في مطار القاهرة، بتهة تعاطي المخدرات، بعد العثور على بعض المواد المخدرة الحديثة.

في هذا السياق، حرص “الصغير”، على توجيه بعض الرسائل الخاصة لـ أسرته وإدارة أعماله، من أجل تدبير شئون فرقته الموسيقية، وبعض المنازل الذى يقوم بمساعدتها، شهريًا.

“أجر الفرقة”

وقال المصدر لـ “فيتو”، إن سعد كان حريص على توصيه وجيه مدير أعماله، وزوج شقيقته، على إعطاء الأجر اليوم والشهري لبعض أفراد فرقته، مؤكدًا على متابعة جميع أفراد الفرقة.

“رسائل لأولاده”

بينما شدد “سعد”، على أسرته، بعد حضور لأبناء للنيابة أو محيط القسم، قائلًا:"ولادي ملهمش في الكلام الفاضي ده، مش عاوز حد يجي في الأماكن دي، لأن أولادي متعلمين، وهو الموضوع مجرد لبس وهينتهي".

“الجمعية الشرعية والمسجد”

فيما حرص المطرب الشعبي سعد الصغير، على توجيه رسالة لـ وجية القائم بأعماله، وهي مراعاة أمور المسجد والجمعية الشرعية التابعة له، وعدم وقف جميع الشهريات، الذى يقدمها للفقراء قائلًا:"سيبك مني أنا ياوجيه، وخلي المحامي معاية، وركز مع الناس اللى ماسكين الجامع والجميعة الشرعية، الناس الغلابة ملهاش ذنب"

على الجانب الآخر، تنظر محكمة جنح النزهة اليوم الخميس، أمر تجديد حبس المطرب سعد الصغير والمتهم بحيازة سجائر إلكترونية “فيب” بها مواد مخدرة، في مطار القاهرة الدولي.



وبحسب مصادر في مطار القاهرة، تم ضبط المطرب سعد الصغير الساعة 11 مساء الإثنين الماضي، أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية لدى خروجه من المطار.

وبالتفتيش عثر بحوزته على 9 فيبات داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

وقالت المصادر، إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة مساء الإثنين، قادما من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.

وبحسب المصادر، فإن المضبوطات الجمركية التي وجدت بحوزة المطرب سعد الصغير، تعادل الاستعمال الشخصي، وهي لا تقارن بما تم ضبطه قبل عدة أشهر مع الفنانة منة شلبي، ولكن تم تحرير محضر جمركي بالواقعة كونها مواد مخدرة ممنوعة، وتحويل الأمر إلى النيابة.