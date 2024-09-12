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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم "عاشق" في أول أيام طرحه بدور العرض المصرية

عاشق, فيتو
عاشق, فيتو

طرح فيلم "عاشق" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد أمس الأربعاء 11 سبتمبر بجميع دور العرض السينمائية المصرية. 

فيلم عاشق

الفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق مع الرومانسية، من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

واستطاع الفيلم أن يقتنص أمس في أول أيام عرض إجمالي إيرادات مليون و43 ألفا و626 جنيها. 

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الفنانة أسماء أبو اليزيد الفنان احمد حاتم موقع فيتو

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