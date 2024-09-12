باسم سمرة: "زمالك بولاق" عمل مختلف وجيد

يواصل الفنان باسم سمرة تصوير أحداث دوره في مسلسل “زمالك بولاق” بأحد الديكورات الشعبية الخاصة بالعمل.

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو إنه يجسد شخصية رجل يعيش في بولاق وله علاقات عديدة بكل أهالي المنطقة، مشيرا إلى أن العمل مختلف وجيد ويظهر خلاله بشخصية جديدة.

وأكد أنه أنهى ما يقرب من 70٪ من أحداث العمل، والمشاهد المتبقية سيتم تصويرها بين الزمالك بولاق.

وتدور أحداث مسلسل زمالك بولاق، في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان بعد مرور 20 عامًا على فراقهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد 20 عامًا بعد أن كل منهما عاش ظروف ومواقف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.

أبطال مسلسل زمالك بولاق

ومسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم: خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، نيرة عارف، نسرين أمين، يوسف عمر، شاهيستا، جوار، ومن تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.