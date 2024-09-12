قبل عرضه على watch it، كل ما تريد معرفته عن فيلم السرب
تبدأ watch it عرض فيلم السرب حصريا عبر منصتها الالكترونية وذلك ابتداء من يوم 19 سبتمبر الجاري، حيث روجت للفيلم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
إجمالي إيرادات فيلم السرب بالسينمات
وكان فيلم السرب قد تم طرحه بالسينمات في شهر مايو الماضي وحقق نجاحا كبيرا وردود فعل إيجابية، كما تخطت إجمالي إيراداته بدور العرض السينمائي وقتها الـ 42 مليون جنيه.
قصة وأحداث فيلم السرب
وفيلم "السرب"بطولة عدد كبير من النجوم، يتناول وقائع حقيقية لعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية وداعش.
ويدور حول أخطر عمليات نفذها سلاح الطيران المصري في ليبيا، ضد الإرهابيين.
أبطال فيلم السرب
والفيلم بطولة أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، عمر عبد الجليل، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، محمود عبد المغني، محمد فراج، إسلام جمال، أحمد فهمي، صبا مبارك، أحمد صلاح حسني، نيللي كريم، والعمل من إخراج أحمد جلال.
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