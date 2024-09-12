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ثقافة وفنون

ياسر جلال يشارك بعملين في مسلسلات رمضان 2025

ياسر جلال
ياسر جلال

 يخوض الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني القادم بعملين حيث تعاقد منذ أيام على بطولة مسلسل للعدالة وجه آخر، العمل الذي يخرجه إسلام خيري.

وجار ترشيح الفنانين المقرر مشاركتهم في العمل، والوقوف على الخطوط العريضة التى تسير عليها أحداثه.

مسلسل جودر 

وفي نفس السياق أنهى الفنان ياسر جلال تصوير ما يقرب من 90% من أحداث الجزء الثاني من مسلسل "جودر" الذى عرض الجزء الأول منه خلال السباق الرمضاني الماضي.

ومسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

وفي الموسم الثاني ستستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وستسمر المؤامرات التي تحاك ضده وسيواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول وسيستمر تواصله مع “عبد العزيز مخيون”.

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ياسر جلال مسلسل جودر مسلسل للعدالة وجه آخر مسلسلات رمضان اخبار الفن

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