أخبار الرياضة اليوم: قيد رباعي الشباب في قائمة الأهلي الأفريقية.. ثنائي الزمالك ينضم لصفوف زد.. ومبابي يحصل على مبلغ ضخم من باريس سان جيرمان

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية نقل مباراتي الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية بشكل حصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

أعرب النجم الدولي المصري، محمد عبد المنعم، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي نيس الفرنسي، مؤكدا أن الأجواء مختلفة بين مصر وفرنسا، ولكن الاستقبال الذي ناله من جانب زملائه ومدربه ورئيس النادي جعله ينسجم مع الأجواء سريعا.

وأشار محمد عبد المنعم في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، إلى أنه فضَّل عرض نيس بعدما تحدث معه المدرب هاتفيا، وأكد اقتناعه بقدراته كلاعب كما أن نيس لديه طموح للمنافسة على البطولات التي يخوضها.

تسعى إدارة النادي الأهلي، إلى إنهاء صفقة المهاجم الذي يصر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على التعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يسعى إلى إقناع مارسيل كولر بالتعاقد مع مهاجم فلسطيني، خاصة وأنه يقيد كلاعب مصري وتكرار تجربة وسام أبو علي الناجحة مع الفريق، إلا أن كولر تحفظ على اختيارات الاسكاونتج على اللاعبين الفلسطينيين.

اقترب لاعبا الزمالك من الانضمام إلى صفوف فريق نادي زد في الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه بناءً على ‏رؤية الجهاز الفني تم قيد الرباعي الصاعد أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبوالخير في القائمة الإفريقية.

وتابع قمصان: يحق للفريق الاستفادة من ‏جهودهم ابتداءً من دور المجموعات، هذا فضلًا عن إتمام قيد عمر الساعي في ‏ذات القائمة منذ الانتهاء من إجراءات انتقاله للأهلي قبل أسبوعين.‏

أعلن نادي الزمالك رسميا، وصول البطاقة الدولية للبولندي كونراد ميشالاك القادم من نادي أحد السعودي.

ووصل البولندي ميشالاك، جناح نادي أحد السعودي، إلى القاهرة قادما من السعودية من أجل الانضمام لنادي الزمالك والخضوع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجراها أشرف داري، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لجزع في كاحل القدم.

وفضل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عدم اصطحاب اللاعب إلى كينيا والذي يستعد خلالها لمباراة جورماهيا في كينيا المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي سموحة شبح إيقاف القيد بسبب تراكم الشكاوى المقدمة ضده من أندية ولاعبين على مدار الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يخاطب اتحاد الكرة، النادي السكندري لتسديد المستحقات لغلق الشكوى وفي حالة امتناع نادي سموحة عن السداد فسوف يتم تنفيذ لوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وإيقاف قيد النادي لحين سداد المستحقات المتأخرة.

توج الدولي الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم فريق إنترميلان، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر أغسطس، بعد العروض المميزة التي قدمها مع حامل اللقب.

ونجح تورام في تسجيل ثنائية في التعادل أمام جنوة (2-2)، قبل أن يسجل ثنائية أخرى في الفوز أمام أتالانتا 4-0، ليمكن إنتر ميلان من تصدر جدول الترتيب مناصفة مع يوفنتوس.

حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، على حُكم ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، وذلك بعد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الماضي، والانتقال مطلع هذا الموسم إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

ورحل مبابي عن باريس سان جيرمان لينضم إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يطلب الحصول على مستحقات تبلغ نحو 55 مليون يورو (60.58 مليون دولار).