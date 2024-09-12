قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية نقل مباراتي الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية بشكل حصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبو ظبي يعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

وكتبت الصفحة الرسمية لقنوات أبو ظبي عبر فيسبوك الآتي:

بداية مشوار حامل اللقب، مباراة الأهلي المصري ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا، حصريا عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

بداية مشوار حامل اللقب، مباراة الزمالك المصري ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية حصريًا عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.