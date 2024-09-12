ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

اقترب لاعبا الزمالك من الانضمام إلى صفوف فريق نادي زد في الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت فيتو أن نادي زد اتفق مع الزمالك على شراء ثنائي الأبيض حمدي علاء وماجد هاني في الميركاتو الصيفي.

وعلمت فيتو أن الثنائي حمدي علاء وماجد هاني خرجا من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز الفنية لذلك قرر نادي الزمالك بيع اللاعبين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.