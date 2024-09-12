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رياضة

محمد عبد المنعم: ظروفي تختلف عن محمد صلاح وفضلت عرض نيس لهذا السبب

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

أعرب النجم الدولي المصري، محمد عبد المنعم، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي نيس الفرنسي، مؤكدا أن الأجواء مختلفة بين مصر وفرنسا، ولكن الاستقبال الذي ناله من جانب زملائه ومدربه ورئيس النادي جعله ينسجم مع الأجواء سريعا.

تصريحات محمد عبد المنعم في مؤتمر تقديمه

وأشار محمد عبد المنعم في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، إلى أنه فضَّل عرض نيس بعدما تحدث معه المدرب هاتفيا، وأكد اقتناعه بقدراته كلاعب كما أن نيس لديه طموح للمنافسة على البطولات التي يخوضها.

وأوضح أن نيس تمسك بضمه وهو فريق طموح يساعد اللاعبين على تحقيق أحلامهم بالوصول إلى الأندية الكبرى في العالم.

وأكد أنه تلقى عروضا أوروبية وهو في سن أصغر ولكن الأهلي المصري فريقه السابق رفض لأسباب مالية.

وأضاف: "لعبت لفريق كبير في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وحققت بطولات كبيرة والجمهور يدعمني وأعتقد أن هناك الملايين سيشجعون نيس في الفترة القادمة".

وتابع محمد: "لم أشعر بالتوتر مع نيس، أنا لاعب دولي وخضت مع الأهلي بطولات كبيرة وهدفي تقديم أفضل ما لدي مع نيس".

وواصل: "طريقة اللعب هنا مختلفة عبر 3 مدافعين، ولكنني مستعد للعب في أي مكان وبأي طريقة لعب، والمدرب يعطيني تعليمات مميزة ويتحدث معي باستمرار".

وأشار إلى أنه لعب كمهاجم وهو صغير السن قبل تغيير مركزه موضحا أنه يجيد تسجيل الأهداف واللعب في عدة مراكز.

وتابع: "أنا سعيد أن أكون أول لاعب مصري في نيس وأتمنى احتراف المصريين في عدة أندية أوروبية".

 

ظروفه تختلف عن محمد صلاح

وأكد أن ظروفه تختلف عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لأنه يلعب في بطولة مختلفة، ولكنه يتمنى الوصول لطموحات كبيرة.

وأوضح أن مباراة مارسيليا القادمة مهمة والجميع في تركيز شديد للاحتفال بالفوز لإسعاد الجمهور.

 

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