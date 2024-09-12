الخميس 12 سبتمبر 2024
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رياضة

بحُكم صادم، مبابي يحصل على مبلغ ضخم من باريس سان جيرمان

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، على حُكم ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، وذلك بعد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الماضي، والانتقال مطلع هذا الموسم إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

ورحل مبابي عن باريس سان جيرمان لينضم إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يطلب الحصول على مستحقات تبلغ نحو 55 مليون يورو (60.58 مليون دولار).

ودار خلاف بين باريس سان جيرمان ومبابي في العام الماضي عندما رفض المهاجم وهو الهداف التاريخي للنادي، التوقيع على تمديد تعاقده، وتم استبعاده من الفريق لفترة.

وبعدها عاد مبابي إلى قائمة الفريق الأول بعد التوصل إلى حل، لكنه رحل عن الفريق بنهاية موسم 2023-2024 مع نهاية عقده.

رابطة الدوري الفرنسي تصدم باريس سان جيرمان لصالح مبابي

ومساء اليوم الخميس، قضت اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بأن يدفع باريس سان جيرمان كامل مستحقات كيليان مبابي المقدرة بـ55 مليون يورو، في حكم صادم للفريق الفرنسي.

وكان مبابي قد تقدم بشكوى إلى رابطة الدوري الفرنسي للحصول على مبلغ 55 مليون يورو، منها 36 مليون يورو وهي الثلث الأخير إجمالي من مكافأة التوقيع، والذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في فبراير.

أما باقي المبلغ فكان موزعًا بين رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (أبريل ومايو ويونيو)، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة.
يذكر أنه، وفي يناير الماضي، قال مبابي إنه توصل إلى اتفاق مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان من شأنه أن يحمي الأطراف جميعها، ويحفظ الهدوء للنادي قبل التحديات المقبلة.

وذكرت تقارير إعلامية في العام الماضي أن مبابي وافق على التنازل عن مكافآت الولاء في حال الرحيل عن سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

 

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