الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سموحة مهدد بإيقاف القيد بسبب مستحقات المقاولون

سموحة
سموحة

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي سموحة شبح إيقاف القيد بسبب تراكم الشكاوى المقدمة ضده من أندية ولاعبين على مدار الفترة الماضية.
 

محمد متولي كناريا 

وكشفت مصادر بأن اتحاد الكرة أقر بأحقية نادي المقاولون العرب في الحصول على قيمة نسبة النادي في بيع محمد متولي كناريا والذي امتنع سموحة عن سدادها ليتقدم المقاولون بشكوى ويحصل على قرار بأحقيته في نسبة إعادة البيع المنصوص عليها في العقد.

ومن المقرر أن يخاطب اتحاد الكرة، النادي السكندري لتسديد المستحقات لغلق الشكوى وفي حالة امتناع نادي سموحة عن السداد فسوف يتم تنفيذ لوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وإيقاف قيد النادي لحين سداد المستحقات المتأخرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سموحة المقاولون نادي سموحة نادي المقاولون العرب محمد متولي كناريا

مواد متعلقة

غزل المحلة يضم أحمد حكم مدافع سموحة

الاتحاد السكندري يضم فادي فريد لاعب سموحة

الأكثر قراءة

انهيار عقار في شبرا مصر والحماية المدنية تتوجه لمكان الحادث

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

قبل غلق القيد الإفريقي، تعرف على قائمة الأهلي للموسم الجديد

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب لوس أنجلوس الأمريكية

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية