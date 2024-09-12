كل ما تريد معرفته عن البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة

أعلن نادي الزمالك رسميا، وصول البطاقة الدولية للبولندي كونراد ميشالاك القادم من نادي أحد السعودي.

ووصل البولندي ميشالاك، جناح نادي أحد السعودي، إلى القاهرة قادما من السعودية من أجل الانضمام لنادي الزمالك والخضوع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

أحمد سليمان يعلن وصول البطاقة الدولية لـ البولندي كونراد

وكتب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الآتي: "الحمد لله وصول البطاقة الدولية للاعب كونراد ميشالاك".

كل ما تريد معرفته عن البولندي كونراد ميشالاك

وجاءت أبرز المعلومات عن البولندي كونراد ميشالاك كالتالي:

يبلغ البولندي كونراد ميشالاك من العمر 27 عاما وتأتي قيمته السوقية مليون يورو.

ويلعب في مركز الجناح الهجومي (أيمن وأيسر).

خاض البولندي كونراد ميشالاك 275 مباراة في تاريخه بواقع 16027 دقيقة.

وسجل البولندي كونراد ميشالاك 29 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة فيا تلقى 14 بطاقة صفراء.

مثل منتخب بولندا للشباب وتحت 21 عاما ولم يخض أي مباراة مع المنتخب الأول رغم انضمامه في معسكرين.

أبرز الأندية التي لعب لها: "كونيا سبور وأنقرة غوجو التركي وأحد السعودي.