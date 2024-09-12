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رياضة

ماركوس تورام يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

ماركوس تورام، فيتو
ماركوس تورام، فيتو

توج الدولي الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم فريق إنترميلان، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر أغسطس، بعد العروض المميزة التي قدمها مع حامل اللقب.

ونجح تورام في تسجيل ثنائية في التعادل أمام جنوة (2-2)، قبل أن يسجل ثنائية أخرى في الفوز أمام أتالانتا 4-0، ليمكن إنتر ميلان من تصدر جدول الترتيب مناصفة مع يوفنتوس.

 

ويتصدر تورام ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، ومن المنتظر أن يتسلم الجائزة قبل انطلاق الديربي أمام ميلان يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري.

تورام يكرر إنجاز ريبيري

وأصبح تورام، بحسب صحيفة "ليكيب" أول لاعب فرنسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإيطالي، منذ أن حصدها النجم الفرنسي فرانك ريبيري في شهر سبتمبر من عام 2019، مع فيورنتينا.

يذكر أن إنتر ميلان يستعد للخروج لمواجهة مونزا يوم الأحد المقبل، مع استئناف الدوري الإيطالي عقب نهاية التوقف الدولي، وسيخرج بعدها في قمة صعبة يوم الأربعاء المقبل، لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قبل خوض ديربي الغضب أمام غريمه ميلان.

 

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